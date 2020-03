Palumbo: “Servono venti giorni per recuperare la forma degli atleti”

Il vice presidente di FMSI, Giampaolo Palumbo è intervenuto a Radio Punto Nuovo, tra i temi trattati la condizione fisica degli atleti dopo la sosta.

Attualmente non si sa quando il campionato italiano potrà riprendere a causa dell’emergenza coronavirus, anche se si parla insistentemente del primo giorno di giugno. In ogni caso se si dovesse riprendere l’attività sportiva per portare a termine il campionato, bisognerà capire anche come far tornare gli atleti in forma. Sulla questione è intervenuto Giampaolo Palumbo, vice direttore di FMSI: