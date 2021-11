Pagelle: Mertens fantastico nella notte di Maradona, voti altissimi per Dries

Dries Mertens protagonista assoluto di Napoli-Lazio i voti in pagella sono altissimi, grazie ai due splendidi gol messi a segno. Nella notte di Diego Armando Maradona c’è Mertens che illumina la scena, sotto il diluvio di Napoli un fulmine squarcia l’oscurità. Decidere qual è il gol più bello segnato da Mertens con la Lazio è veramente molto complicato, perché entrambi sono delle perle assolute. Così anche le pagelle di Mertens in Napoli-Lazio sono esaltanti. Il belga sfiora la perfezione e mette d’accordo i voti dei quotidiani sportivi, anche perché sarebbe difficile non esserlo. Senza Osimhen è tornato il vero Mertens e non ha fatto rimpiangere l’assenza di un calciatore importantissimo come il nigeriano. Davanti al maestro Sarri il il belga ritorna centravanti e ricorda a tutti perché, proprio Sarri, lo aveva portato in quel ruolo per sopperire all’assenza di Milik, un ruolo che poi lo ha portato ad essere il miglior marcatore della storia del Napoli.

Mertens: le pagelle di Napoli Lazio