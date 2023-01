Pagelle Kvaratskhelia Samp-Napoli: “Non gliene va bene una”

Pagelle di Khvicha Kvaratskhelia dopo Sampdoria-Napoli: titola il Corriere dello Sport che “non gliene va bene una”

Non è il solito Kvaratskhelia a cui i tifosi del Napoli ed anche gli addetti ai lavori si erano abituati nel corso della prima parte di stagione. Il talento georgiano è stato rimandato anche ieri, con voti che sfiorano la sufficienza. In particolare, ad essere messo sul banco degli imputati, è il dribbling che ha fatto le sue fortune nella prima parte di stagione, mentre ora l’ex Dinamo Batumi non riesce a scartare gli avversari come avvenuto fino all’infortunio di inizio novembre. C’è chi parla di problemi psicologici e fisici ancora presenti, ma Luciano Spalletti lo difende a spada tratta perché sa bene che avere in rosa un calciatore del genere può far la fortuna di qualsiasi allenatore.

Per i giornali italiani Kvaratskhelia è ancora rimandato

Corriere dello Sport 5,5: “Non gliene va bene più uno: un dribbling, un tiraggiro, quelle scelte un tempo naturali. Due palle-gol che una volta… E la seconda, lanciatissimo”.

La Gazzetta dello Sport 5,5: “Non è quello della prima parte. Lo capisci per gli sprechi in zona gol e perché tenta meno di puntare l’uomo. Ma tornerà perché la classe non è acqua”.