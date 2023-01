Damiani: “Ounahi ha giocato un Mondiale grandioso, ho però dei dubbi”

Oscar Damiani dichiara che Azzedine Ounahi ha giocato un Mondiale grandioso ma ha dei dubbi sull’acquisto

Oscar Damiani, doppio ex di Napoli e Juventus e ad oggi procuratore sportivo, si è soffermato sui temi più importanti della settimana che porta verso il big match di venerdì allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’, il procuratore sportivo confida: “Il Napoli mi ha impressionato, ha due squadre titolari, basti pensare che ci sono giocatori come Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori che non giocano. La squadra di Massimiliano Allegri non è completa come il Napoli, sarà una partita spartiacque”.

Per Damiani il problema maggiore per la Juventus a Napoli sarà Osimhen

Damiani ha poi proseguito: “Il Napoli ama avere degli spazi perché Osimhen è forte nella profondità, la Juve dovrà essere brava ad arginare il nigeriano. La bravura di Allegri è stata quella di incidere sul piano psicologico dei giocatori, che hanno dato ottimo contributo al momento di difficoltà”.

“Luciano è un fenomeno, anche il suo staff è di altissimo livello. Va dato grande merito alla società. Giuntoli ha lavorato molto bene. Ounahi ha fatto un grande Mondiale, ha tanta qualità ma qualche dubbio ce l’avrei”.