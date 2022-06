Ostigard punta i piedi vuole solo il Napoli, il retroscena col Torino

Leo Ostigard ha deciso che nella prossima stagione vuole giocare nel Napoli e sta facendo di tutto per convincere il Brighton alla cessione. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport nelle ultime ore il Torino ha fatto un serio tentativo per portare Ostigard in maglia granata, ma non ha trovato la disponibilità al trasferimento da parte del difensore norvegese che ha messo il Napoli in cima alla sua lista dei desideri.

Ed allora bisogna continua a trattare ed attendere, perché il Brighton non sembra voler abbassare le pretese economiche per Ostigard, mentre il Napoli non si spinge oltre i 5-6 milioni di euro per il suo cartellino, ben sapendo che il norvegese ha un contratto in scadenza nel 2023.

Ostigard al Napoli: la questione Luperto

Ma in casa azzurra bisogna risolvere anche un altro problema, oltre alle richieste economiche del Brighton, c’è quello della questione legata a Luperto. Il difensore non è stato riscattato dall’Empoli e quindi è ancora sotto contratto con il Napoli. De Laurentiis contava di poter utilizzare i circa 4 milioni di euro del riscatto per il suo cartellino per dirottarli sull’acquisto del quarto difensore della rosa di Spalletti. Ora però Giuntoli si vede bloccato da questa situazione e quindi bisogna trovare un’altra sistemazione per Luperto, oppure clamorosamente potrebbe essere proprio lui il quarto centrale di difesa, con buona pace di Leo Ostigard. Si, perché il Napoli non ha alcuna intenzione di aggiungere un altro tassello se prima non libera una casella col mercato in uscita. Corriere dello Sport fa sapere che Ostigard spera di partire col Napoli per il ritiro che comincia l’8 luglio, ma per ora resta una speranza, prima bisogna necessariamente sfoltire la rosa.