Ospina verso il rinnovo col Napoli, Meret sceglie una nuova squadra

Alex Meret è pronto a lasciare Napoli in caso di rinnovo di David Ospina, il portiere colombiano ha buone possibilità di restare in azzurro.

Il futuro di Alex Meret potrebbe essere lontano da Napoli. Il portiere, che oggi compie 24 anni, cerca maggiore spazio e continuità, fondamentale per un portiere per esprimersi al meglio. A Napoli fino ad ora ha dovuto convivere con l’alternanza costante con David Ospina, portiere colombiano che secondo Gazzetta dello Sport è pronto a rinnovare con il club azzurro. Proprio questa prospettiva non sembra far molto piacere a Meret, stanco di dover condividere la porta con Ospina con cui non ha alcun problema, anzi. C’è solo la legittima volontà di giocare con continuità dato che ha qualità per poterlo fare ad alti livelli e molti margini di miglioramento.

Napoli: Meret sul mercato

Gennaro Gattuso in questa stagione spesso ha alternato Meret e Ospina, ma alla fine è chiaro che il tecnico preferisce il colombiano, tanto che in assenza di infortuni gioca sempre Ospina. Meret si è fatto trovare sempre pronto quando è stato chiamato in caso, sfoderando anche delle ottime parate. Nello stesso momento è fuori dubbio che anche Ospina sta mettendo in mostra delle ottime prestazioni. Gattuso preferisce il colombiano per la capacità di giocare coi piedi che sta penalizzando il collega più giovane, anche se pure l’ex Spal è cresciuto da questo punto di vista. Intanto con il rinnovo di Ospina, Meret si sta guardando intorno e sul mercato sembra esserci l’occasione Everton per il giovane portiere azzurro. Secondo Gazzetta con Ancelotti c’è il giusto feeling ed a fine stagione Meret potrebbe trasferirsi in Inghilterra, lasciando Ospina a difendere i pali del Napoli.