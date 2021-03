REPUBBLICA: Napoli in emergenza Ospina e Demme ko. Bakayoko scalpita, si rivedono Petagna e Rramhani

Napoli, Ospina e Demme vanno KO. Torna a riempirsi l’infermeria azzurra. Bakayoko in preallarme, si rivedono Rrahmani e Petagna.

Il portiere colombiano si è fatto male in allenamento a un dito, lunedì prossimo nuovi controlli medici. Infiammazione alla tibia per il tedesco, che spera però di recuperare per la sfida con il Crotone.

De Laurentiis e Gattuso preoccupati per gli undici giocatori convocati dalle rispettive nazionali. L’infortunio di Mertens aveva fatto scattare l’allarme rosso, fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Nessuno si aspettava che i “guai” arrivassero da Castel Volturno. Proprio nel centro tecnico del Napoli si è infortunato David Ospina. Come se non bastasse si è fermato anche Diego Demme per una infiammazione alla tibia.

Non bisogna mai abbassare per un istante la guardia, in una stagione così anomala e soprattutto per il Napoli piena di disavventure. Secondo quanto riporta l’edizione napoletana del quotidiano La Repubblica:

“ David Ospina, vittima una infrazione al quarto dito della mano sinistra salterà sicuramente la sfida di sabato al Maradona contro il Crotone e sarà sottoposto a ulteriori controlli medici all’inizio della prossima settimana. Anche se non si tratta di un infortunio grave, dunque, non ci sono certezze sul suo recupero per la trasferta del 7 aprile a Torino, dove si giocherà finalmente la gara contro la Juve rinviata lo scorso 4 ottobre”. Pure Diego Demme è stato costretto a svolgere lavoro differenziato in palestra e piscina per una infiammazione alla tibia, che gli ha impedito di lavorare regolarmente con i suoi compagni. Le condizioni fisiche del tedesco saranno però rivalutate già nelle prossime ore e non si può escludere il suo recupero in tempi molto brevi”.

Bakayoko scalpita, si rivedono Petagna e Rramhani