Ospina lasciò il Napoli per l’Al Nassr: la verità dietro il suo trasferimento

Il portiere David Ospina ha lasciato il Napoli nella scorsa stagione per unirsi all’Al-Nassr. Il retroscena dietro il suo trasferimento.

Il portiere colombiano David Ospina è sempre stato alla base del ‘famoso’ dualismo con Alex Meret all’ombra del Vesuvio. Il portiere colombiano, preferito da Gattuso per la sua abilità con i piedi, ha lasciato il Napoli nella scorsa stagione una volta concluso il suo contratto con il club partenopeo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, su consiglio dell’allenatore Luciano Spalletti, che da sempre ha avuto grande stima nei confronti del portiere, ha cercato di trattenere Ospina nella città campana, ma senza successo. Il portiere infatti aveva richiesto un salario superiore a tre milioni di euro, una cifra troppo elevata per una squadra che aveva l’obiettivo di ridurre la spesa per gli stipendi.

In seguito, alla luce degli eventi dell’ultima stagione calcistica, la decisione di puntare su Meret si è rivelata corretta. David Ospina aspirava a ottenere l’ultimo grande contratto della sua carriera e per questo motivo ha deciso di rifiutare l’offerta del Napoli per sposare il progetto dell’Al-Nassr. La sua partenza è stata motivata esclusivamente da ragioni finanziarie. Se il colombiano ha lasciato la Campania a malincuore, sua moglie ha reagito con una certa delusione alla scelta del marito. La donna si trovava bene a Napoli e avrebbe preferito che il calciatore restasse, ma i suoi sforzi sono stati vani. La decisione del calciatore è stata irrevocabile.