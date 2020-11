Osimhen sta meglio, lo afferma Amau Pinnick, presidente della Federazione nigeriana ai microfoni di radio kiss kiss Napoli.

Migliorano le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli ha subito una lussazione alla spalla destra come hanno evidenziato gli esami eseguiti a villa Stuart. L’ex Lille potrebbe saltare il Milan e la prossima sfida di europa League.

Amau Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana,ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha raccontato le ultime su Osimhen:

“La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di capire l’entità dell’infortunio di Victor. È stato subito trasportato all’ospedale più vicino dove è stato immediatamente visitato da un chirurgo ortopedico, ha sottoposto subito Victor agli esami strumentali del caso. Ho aspettato con lui l’esito degli esami, ero in ospedale con lui e poi siamo andati in albergo una volta terminate le visite. Abbiamo subito ricevuto la telefonata dall’ortopedico, che ci ha comunicato che Osimhen avrebbe certamente saltato la seconda partita della Nazionale”.

Pinnick, presidente della Federcalcio nigeriana aggiunge: “La buona notizia è che i tempi di recupero per questa tipologia di infortunio sono molto brevi e potrà riaggregarsi quanto prima al Napoli. Ho chiamato da poco Victor Osimhen, mi ha detto che si sente già molto meglio. Osimhen è un lottatore, vuole sempre essere presente e dare il meglio per il Napoli e per la sua nazionale. Era arrabbiato per l’infortunio? Certamente, è naturale! A causa di quell’infortunio ha saltato una partita con la Nazionale e il fatto di potersi aggregare subito alla sua squadra”.