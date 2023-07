Osimhen, clamoroso retroscena di mercato: “Victor fu segnalato al Nizza, ma la risposta del club fu sconcertante”

Il racconto dello scout Giovanni Gullo ed il clamoroso retroscena su Victor Osimhen raccomando ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Victor Osimhen è considerato uno dei migliori attaccanti a livello mondiale. Giovanni Gullo, un esperto scout nel campo del calcio, ha rivelato un interessante retroscena sull’attaccante nigeriano quando lo stesso Gullo lavorava in Ligue 1, al Nizza. Lo scout ha iniziato a lavorare per il club francese nel 1984 e poi è tornato nel 2015 fino al 30 giugno scorso, quando il suo contratto non è stato rinnovato a causa delle leggi francesi che limitano l’età a 67 anni. In un’intervista al portale Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato ha raccontato la sua esperienza riguardo Victor Osimhen:

“Nel 2015, subito dopo il mio ritorno al Nizza, ho inviato una segnalazione immediata alla dirigenza su Victor Osimhen. L’avevo visto al Mondiale Under 17 negli Stati Uniti, mi aveva impressionato. Aveva la stessa fame, la stessa cattiveria di oggi. Poi certo tecnicamente da sgrezzare. Dall’altro lato non mi arrivò una grande risposta, mi dissero di essere più severo nelle segnalazioni. Mi adeguai… Ma avevo ragione io, oggi vale 150 milioni di euro“, ha concluso Giovanni Gullo.