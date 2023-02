“Osimhen prendi un caffè” bellissimo siparietto con i tifosi del Napoli – VIDEO

I tifosi del Napoli hanno invitato Victor Osimhen a prendere un caffè con uno striscione all’esterno di un bar.

Osimhen è senza dubbio uno degli idoli dei tifosi partenopei, il calciatore azzurro va a segno da 8 partite consecutive ed ha raggiunto i 21 gol in stagione. Una macchina da gol, ma anche di impegno e tanta allegria. Un carattere che contribuito a farlo entrare nel cuore dei supporters partenopei.

Proprio i tifosi del Napoli oggi hanno invitato Osimhen a prendere un caffè al bar. Lo hanno fatto con un simpatico striscione esposto all’esterno di un bar dove il giocatore transitava con la sua automobile.

“Osi, vuoi un caffè?” hanno scritto i sostenitori azzurri, che hanno salutato il giocatore mentre si fermava con l’auto per leggere il simpatico striscione che gli è stato rivolto.

Un altro gesto di affetto nei confronto di un giocatore del Napoli, mentre in città già si sta organizzando la festa scudetto. Gli azzurri hanno 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica ed i supporters sentono vicinissimo il traguardo. C’è chi fa collette, chi compra bandiere, chi si tatua il terzo scudetto. Insomma la festa a Napoli sembra già cominciata, nonostante non ci sia ancora la matematica certezza del trionfo.