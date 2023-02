Napoli: ecco quanti punti mancano al Napoli per lo scudetto! Alla matematica non si sfugge

Il Napoli vola verso lo scudetto, si fa la conta di quanti mancano alla squadra di Luciano Spalletti per la matematica vittoria del titolo.

Il Bologna che vince contro l’Inter offre al Napoli la possibilità di andare a 18 punti di vantaggio sulle principali avversarie. A questo punto i bookmakers stanno addirittura pensando di escludere il Napoli dalla vittoria del titolo, che già ha una quota al ribasso.

Addirittura da Dazn hanno tolto il Napoli dalla classifica, sembra quasi che gli azzurri non stiano partecipando al campionato, visto che la squadra di Spalletti non viene mostrata nemmeno in foto.

Quota scudetto: i punti che servono al Napoli

Ma allora quanti punti mancano al Napoli per conquistare matematicamente lo scudetto? La matematica non è di certo una opinione. Al momento in Serie A ci sono 14 giornata da giocare e 42 punti in palio. Gli azzurri si dovrebbero completamente fermare per farsi riprendere dagli avversari. Giuntoli e Spalletti gettano acqua sul fuoco, e fanno benissimo, perché c’è ancora da lottare.

Ma è chiaro che qualche calcolo si può fare: il Napoli per avere la certezza di vincere lo scudetto deve ancora raccogliere 25 punti, avendo una media di 1,78 punti a partita. Questo chiaramente se le altre squadre non dovessero più perdere terreno.