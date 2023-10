Osimhen non batte più rigori: si è sentito preso in giro

Osimhen non tira più i rigori, l’attaccante nigeriano si è sentito preso in giro dal club per l’errore di Bologna.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen non batte più i rigori Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il nigeriano avrebbe deciso di non presentarsi più dal dischetto dopo essersi sentito preso in giro dal club per l’errore commesso nella trasferta di Bologna.

Da quell’episodio, l’attaccante ha rifiutato di calciare i penalty sia contro l’Udinese che contro il Lecce in campionato, e contro il Liverpool in Champions League.

Osimhen si sarebbe innervosito per alcuni post ironici del Napoli sui social network riguardo al rigore fallito. Questa decisione è stata influenzata in particolare dal rigore fallito contro il Bologna. L’ex campione Thierry Henry ha anche espresso il suo sostegno a Osimhen riguardo alla questione.

Le parole di elogio di De Laurentiis dopo la gara col Real Madrid potrebbero però rasserenare l’animo del nigeriano e riaprire la trattativa per il prolungamento, evitando il rischio di perderlo a zero nel 2024.