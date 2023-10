GAZZETTA – Osimhen e Napoli: addio imminente? Dietro le parole d’amore ai napoletani tanti dubbi

Osimhen rompe il silenzio su Instagram, ma dietro le parole dolci nasconde un profondo dispiacere. Addio al Napoli?

CALCIO NAPOLI. Ieri, Victor Osimhen ha rotto il silenzio su Instagram, commentando tutto quello che accaduto nei scorsi giorni e facendo chiarezza in merito alla sua relazione con il popolo napoletano.

A soffermarsi su queste recenti dichiarazioni è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha commentato a modo suo il post dell’attaccante del Napoli: le parole del calciatore nigeriano, seppur dolci e affettuose, sembrano nascondere un profondo dispiacere e sollevano dubbi sul suo futuro a Napoli.

“Parole d’amore per la sua Napoli, per i suoi tre anni intensi vissuti in città, per la grande gioia condivisa vincendo lo scudetto, ringraziamenti ai connazionali nigeriani per la solidarietà e il sostegno ricevuto e nessun accenno alla società”.

Nel post, Osimhen ha espresso il suo amore per Napoli e la gratitudine per i tre intensi anni vissuti in città, celebrando la gioia della vittoria dello scudetto e ringraziando i connazionali nigeriani per il loro sostegno. Tuttavia, il calciatore non ha fatto alcun riferimento alla società per la vicenda legata a TikTok, lasciando spazio a interpretazioni e speculazioni.

“Dopo aver trascorso la sua settimana più complicata in Italia – infortuni a parte – Victor Osimhen rompe il silenzio e lo fa con parole al miele non solo per la tifoseria ma per la città tutta, dimostrando gratitudine e sentendosi accolto come un figlio. Ma si comprende che dietro le cose non dette ci sia ancora un profondo dispiacere rispetto a quei fatti accaduti martedì scorso per il quale si è sentito profondamente offeso senza che l’altra parte in causa, la società, abbia compreso a fondo il suo malessere”.

“Un addio? Per certi versi si potrebbe pensare che sia quasi un saluto di Victor, che magari pensa già a un domani di ulteriore crescita in Premier o da qualche altra parte”,

Secondo il quotidiano, dietro le parole dolci di Osimhen si cela un profondo dispiacere legato ai fatti accaduti martedì scorso, che lo hanno profondamente offeso. La società sembra non aver compreso a fondo il suo malessere, lasciando il calciatore con sentimenti contrastanti.