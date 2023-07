Osimhen e Kvaratskhelia non partono per Dimaro con la squdra: il motivo

Osimhen e Kvaratskhelia non si uniranno immediatamente al ritiro a Dimaro. L’allenatore Rudi Garcia dovrà aspettare l’arrivo dei due giocatori.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Mentre la nuova stagione calcistica si avvicina, i tifosi del Napoli potrebbero dover aspettare un po’ per vedere i loro attaccanti favoriti, Osimhen e Kvaratskhelia, in azione. Secondo recenti report, i due giocatori non si uniranno immediatamente al ritiro pre-stagionale della squadra a Dimaro Folgarida, nel Trentino.

Il motivo dietro questo ritardo risiede nei recenti impegni internazionali di entrambi. Osimhen e Kvaratskhelia hanno rappresentato rispettivamente la Nigeria e la Georgia nelle competizioni internazionali e si concederanno qualche giorno di vacanza extra prima di unirsi al ritiro.

La partenza per Dimaro è prevista subito dopo i test fisici che avranno luogo a Castel Volturno mercoledì prossimo. Il nuovo allenatore Rudi Garcia arriverà per primo, anticipando di due giorni i calciatori, e sarà già lunedì al Konami Training Center per preparare il terreno per l’arrivo della squadra.

Nonostante l’assenza iniziale di Osimhen e Kvaratskhelia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è fiducioso sulle prestazioni della squadra nella nuova stagione. Osimhen, in particolare, ha impressionato nel suo recente impegno internazionale, segnando due gol contro la Sierra Leone il 18 giugno. Kvaratskhelia, dal canto suo, è stato in campo contro la Scozia per le qualificazioni europee il 20 giugno.

Per quanto riguarda il ritiro a Dimaro, i tifosi del Napoli potranno aspettarsi di vedere i loro attaccanti preferiti unirsi al gruppo direttamente in Trentino, ma un po’ più tardi rispetto al resto della squadra. Nonostante i ritardi, le aspettative rimangono alte per la performance della squadra in questa stagione e i tifosi del Napoli sono ansiosi di vedere cosa Garcia, Osimhen, Kvaratskhelia e il resto del team potranno portare in campo.