Repubblica – Osimhen rischia la panchina con l’Empoli, il motivo. Gioca Raspadori

Napoli-Empoli è la sfida che si gioca oggi allo stadio Diego Armando Maradona: Osimhen può andare in panchina, gioca Raspadori.

Secondo quanto scrive Repubblica ci saranno diversi campi nella formazione del Napoli che sfida l’Empoli. Spalletti ha tre ballottaggi sicuri, mentre sembra aver già deciso di dare spazio a Mario Rui in difesa e Politano in attacco, rispettivamente al posto di Olivera e Lozano che hanno giocato in settimana contro l’Atalanta. La squadra partenopea vuole chiudere in bellezza questa prima parte di stagione e per farlo non deve assolutamente sottovalutare la sfida con l’Empoli, squadra che la scorsa stagione ha sottratto ben sei punti al Napoli.

Napoli-Empoli: Osimhen in dubbio, Simeone si prepara

Nella probabile formazione del Napoli viene dato quasi per certa Raspadori e non Elmas per giocare al posto di Kvaratskhelia. Una conferma arriva anche da Repubblica che scrive: “Oggi pomeriggio invece Spalletti dovrà trovare di nuovo una soluzione alternativa, con Elmas che spera nella conferma dopo il gol della vittoria contro l’Atalanta e la candidatura stavolta più forte di Raspadori, che alla fine dovrebbe spuntarla nel ballottaggio. Nel tridente ci saranno pure Politano e Osimhen, peraltro a sua volta un po’ affaticato. Oppure c’è l’opzione Simeone. Ma il turn over sarà in ogni caso essenziale, per l’importanza della posta in palio. Spazio in difesa a Mario Rui e forse a centrocampo a Ndombele“.

Spalletti può decidere di mandare in panchina Osimhen con l’Empoli per poi averlo più fresco con l’Udinese. Ovviamente questo non gli impedirebbe di schierarlo durante la ripresa, magari per sfruttare i maggiori spazi lasciati dalla squadra toscana. Squadra che molto probabilmente verrà a chiudersi allo stadio Maradona, ecco perché non è da escludere la possibilità di vedere Raspadori centravanti con Elmas confermato al posto di Kvaratkshelia.