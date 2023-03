Osimhen e Kvaratskhelia: messaggi d’amore al Napoli, la coppia che vuole restare

Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia dai ritiri della loro Nazionale lanciano messaggi d’amore al Napoli.

“Napoli è una città che ti dà sensazioni completamente differenti rispetto ad ogni altro posto. Quando giochi lì capisci perché molti calciatori decidono di restarci per parecchio tempo: a Napoli dimostrano un amore incredibile ai calciatori. Non ho mai visto nulla di simile prima in vita mia” ha detto Victor Osimhen parlando a Elegebete Tv Sports.

“In città c’è un murale enorme di Maradona e questo dimostra che quando fai tanto per questo popolo lo rendi felice puoi essere sicuro che loro ti supporteranno sempre. Ogni volta che mi faccio male o sbaglio un gol loro continuano a cantare il mio nome. L’unico modo che ho per ripagarli è renderli felici in campo, realizzando il loro sogno che ora sta diventando realtà. Farò di tutto” ha aggiunto Osimhen.

Kvaratskhelia e Osimhen: Napoli nel cuore

“Ora sono estremamente orgoglioso di me stesso: sto mettendo su dei numeri pazzeschi e questo è un bene per me e per il Napoli. Siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare: darò tutto me stesso nelle prossime partite per assicurarmi che i miei sogni si avverino e non vedo l’ora. Lo scudetto sta diventando una realtà” ha detto il centravanti che giocherà questa sera con la sua Nigeria contro la Guinea per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Ma di Napoli non parla solo Osimhen ma anche Kvaratskhelia, l’altro gemello del gol: “Quand’ero un bambino avevo dei sogni che mi sembravano irrealistici, ma ho imparato che se sogni qualcosa puoi rendere i sogni realtà se lo vuoi veramente e ci lavori duramente. Non importa quali ostacoli troverai nel percorso, l’importante è continuare sulla tua strada senza darti mai per vinto”. Kvaratskhelia ha anche detto che giocare nel Napoli lo ha completato come giocatore, facendolo migliorare tantissimo.