Osimhen e ADL sono separati in casa: il patron non gli ha ancora chiesto scusa

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha allontanato le accuse di razzismo rivolte al club, ma la situazione sembra non essere ‘serena’.

Nelle ultime ore, il caso Osimhen-Napoli ha fatto nuovamente capolino nei media. Nonostante il calciatore abbia cercato di dissipare le polemiche sul presunto razzismo del club attraverso un messaggio su Instagram, i nodi con la società sembrano ancora irrisolti. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il giocatore nigeriano non avrebbe ancora firmato il prolungamento del contratto, in un’atmosfera di frizioni e tensioni crescenti.

Le tensioni tra Osimhen e De Laurentiis diventano un ‘caso’

Come riportato da Il Mattin’, Victor Osimhen ha recentemente espresso il suo amore per Napoli e per i suoi tifosi attraverso i social media. Tuttavia, nonostante questo gesto d’affetto verso la città e i suoi sostenitori, i rapporti con la dirigenza del Napoli sembrano essere tesi. La situazione è resa ancor più delicata dalla mancata richiesta di scuse da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, in seguito alla controversa ‘gaffe’ su TikTok.

Questo clima di tensione ha avuto un impatto diretto sul rinnovo contrattuale del calciatore. Attualmente, Osimhen non avrebbe ancora apposto la sua firma sul nuovo contratto, portando la trattativa in una fase di stallo. Secondo quanto riportato, il giocatore e il club vivrebbero quasi come “separati in casa”, con una netta lontananza emotiva tra le parti coinvolte.