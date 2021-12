Osimhen brucia le tappe, può succedere qualcosa di impensabile

Victor Osimhen ricomincia a correre a Castel Volturno, il giocatore nigeriano vuole bruciare i tempi e tornare con l’Empoli. Al momento è solo una ipotesi, anche perché il decorso clinico è ancora tutto da chiarire. Intanto Osimhen oggi ha ripreso ad allenarsi al Traning Center di Castel Volturno. Il nigeriano ha lavorato a parte e senza pallone, mentre per l’utilizzo della palla ci sarà bisogno di tempo. La sensazione, però, è che il giocatore non abbia alcuna paura di riutilizzare l’attrezzo di gioco. Se il quadro clinico dovesse essere buono, allora a quel punto sarà decisivo il fattore psicologico.

Osimhen convocato con l’Empoli?

Il rientro in campo di Osimhen potrebbe avvenire già contro l’Empoli, almeno questa è voce che gira da questa mattina dagli ambienti di Castel Volturno. Il giocatore è apparso in forma, magari con una maschera si potrebbe anche pensare di farlo tornare tra i convocati con l’Empoli, ma a questo punto sarà decisivo il parere dello staff medico, che deve dare il via libero per ritornare all’attività agonistica. Ovviamente anche Spaletti deve dare il suo giudizio sulle condizioni del giocatore, anche perché in questo momento Mertens non sta facendo rimpiangere il nigeriano e sta segnando con regolarità.