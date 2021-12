Osimhen vuole tornare, il sorriso a Castel Volturno – FOTO

Victor Osimhen scalpita e vuole tornare in campo il prima possibile dopo l’operazione allo zigomo, oggi si è allenato a Castel Volturno. L’attaccante lavora per anticipare i tempi del recupero. Qualche voce sussurra di una possibile convocazione di Osimhen addirittura per la sfida con l’Empoli. Sembra molto complicato, ma Osimhen oggi è tornato a correre a Castel Volturno e per lui si sta pensando all’utilizzo di una maschera per vederlo in campo il prima possibile. Uno degli obiettivi del calciatore è quello di rientrare per giocare la Coppa d’Africa, che parte il 9 gennaio. Se dovesse recuperare per la sfida con il Milan, in programma prima della sosta natalizia, allora potrebbe anche partire per la competizione continentale.

Intanto Osimhen è apparso sorridente ed in forma al training center di Castel Volturno. Come si vede dalla foto postata dal collega Manuel Parlato, inviato di Sport Italia e Canale 21, il giocatore ha ancora i segni dell’operazione sul volto, ma resta comunque molto sorridente. Un sorriso che non ha mai perso, nemmeno subito dopo l’operazione. Osimhen dimostra di avere una grande forza di volontà, perché nella sua carriera ha dovuto superare molto difficoltà ed infortuni ma è riuscito sempre a ripartire, ora è pronto a superare anche quest’ultima operazione.