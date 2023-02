Fedele: “Osimhen? Era un cavallo pazzo, ora è migliorato. Se va via, ecco chi arriva”

Enrico Fedele dichiara che Victor Osimhen era un cavallo pazzo, ora è migliorato. Se va via, ecco chi arriva per sostituirlo

Enrico Fedele si sofferma sulla partita del Napoli a Francoforte. Ai microfoni di TMW Radio l’ex dirigente del Parma dichiara: “Nei primi 22′ è stato un po’ contratto, timoroso, per la gabbia intorno a Lobotka e non solo. Sciolto l’asse di destra non c’è stata partita. Il Napoli poi 10 contro 11 ha dominato. Non è stato però il miglior Napoli. Può arrivare in fondo in Champions? Se metto tutte le altre big, spero si possa arrivare in semifinale. Ma dico anche una cosa. Questo torneo ha fatto vedere che sono crollate le vecchie big, emergono squadre che hanno fatto una rivoluzione tecnica, come l’Arsenal”.

Per Fedele Osimhen è a ridosso di Mbappé e Haaland

Fedele poi prosegue: “Il Napoli è l’apripista di cosa dovrà essere il calcio futuro, con giocatori che cambiano e a cui non ci si deve affezionare troppo. E c’è una rivalutazione degli allenatori-addestratori. Oggi si è tornati alla valorizzazione degli uno contro uno. I tecnici contano al 30%, il calcio è dei calciatori e sono loro a fare la differenza”.

Infine su Osimhen conclude: “Il primo anno lo vidi e dissi che era un atleta prestato al calcio. Doveva allenarsi per diventare calciatore. Spalletti gli ha messo a disposizione un assistente e dopo essere stato un cavallo pazzo ora è migliorato. Può ancora crescere. Oggi è tra Mbappé e Haaland, a ridosso di questi top. Se avrà una buona proposta andrà via e può prendere Hojlund per sostituirlo”.