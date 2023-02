Napoli, bellissimo segnale di Spalletti nei confronti della squadra

Bellissimo segnale di Luciano Spalletti nei confronti della squadra del Napoli dopo il blitz di Francoforte

Nonostante gli appuntamenti arrivino uno dopo l’altro e non ci sia neanche il tempo di rifiatare, Luciano Spalletti dimostra di avere il polso della situazione. La trasferta di Empoli è alle porte, ma il trainer di Certaldo ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi calciatori ed allo staff, dopo la trasferta vincente di Francoforte. Dopo la partita al “Deutsche Bank Park”, terminata con il punteggio di 0-2, gli azzurri hanno fatto rientro durante la notte, intorno alle 5, ragion per cui Spalletti ha indetto lo stop degli allenamenti.

Gesto importante di Luciano Spalletti per la squadra del Napoli

Un bellissimo segnale da parte di Luciano Spalletti che è consapevole degli sforzi che sta compiendo la squadra, in una fase decisiva della stagione, ma allo stesso tempo intuisce quando è il momento di fermarsi. Così come comunicato dall’ufficio stampa del club azzurro sul sito ufficiale, la ripresa è prevista per domani: “Dopo il successo contro l’Eintracht Francoforte in Champions, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani alle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A”.