Osimhen-Arabia, Monti non esclude l’addio: “Offerta impossibile da rifiutare”

Il giornalista Gianluca Monti ritiene che di fronte ad un’offerta monstre Osimhen potrebbe decidere di lasciare il Napoli e andare a giocare in Arabia Saudita.



Calciomercato Napoli. Secondo il giornalista Gianluca Monti, intervistato da Radio Punto Nuovo, non è da escludere un clamoroso addio di Victor Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano potrebbe essere attratto dalle ricchissime offerte in arrivo dai club dell’Arabia Saudita: “Difficile dire no alle offerte che arrivano dall’Arabia Saudita, per quanto andare a giocare lì significherebbe uscire dai radar”, le parole di Monti.

Osimhen potrebbe decidere di accettare una proposta faraonica per trasferirsi in Arabia Saudita anche solo per 1-2 anni, mettendo da parte un patrimonio da poter sfruttare al ritorno nel grande calcio europeo. “Nel caso di Osimhen o di altri calciatori, però, ci sarebbe sempre il tempo di tornare nel grande calcio e di farlo con una valigia piena di soldi”, spiega Monti.

Di fronte ad un’offerta shock, quindi, non è affatto scontato che Osimhen decida di rimanere al Napoli rinunciando a guadagni stratosferici. La sua permanenza in azzurro dipenderà dalla capacità di Aurelio De Laurentiis di resistere all’assalto milionario dei club sauditi.