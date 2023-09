Osimhen, Akatugba: “Non vuole restare a Napoli. Non ha rinnovato e non lo farà”

Oma Akatugba, amico di Osimhen, con un tweet ha affermato che l’attaccante non ha rinnovato col Napoli e non intende restare in azzurro.

CALCIO NAPOLI. Nuove polemiche intorno al futuro di Victor Osimhen al Napoli. Dopo le recenti incomprensioni tra l’attaccante nigeriano e la società, è arrivato un tweet dell’amico fraterno Oma Akatugba che getta benzina sul fuoco.

“Non ha firmato e non lo farà. Non è mai voluto restare lì a Napoli“, ha scritto senza mezzi termini Akatugba, facendo riferimento al mancato rinnovo del contratto di Osimhen coi partenopei. Parole che lasciano trapelare una rottura insanabile.

Bisogna però prendere tali dichiarazioni con le pinze. Si tratta pur sempre di indiscrezioni non confermate, per quanto provenienti da una fonte vicina al giocatore. Starà poi a Osimhen chiarire le sue reali intenzioni per il futuro.

I tifosi sperano che si possa ricucire lo strappo e che Osimhen resti a lungo all’ombra del Vesuvio. Molto però dipenderà dalle mosse del Napoli per accontentare le richieste del nigeriano.