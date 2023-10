Ordine sprona il Milan: “E’ giunta l’ora di mostrare qualità con il Napoli”

Il giornalista Franco Ordine si è soffermato sulla sconfitta del Milan in Champions e sulla sfida di domenica in casa del Napoli.

In casa Milan, nonostante la dura sconfitta subita contro il PSG in Champions League, c’è ancora speranza. Franco Ordine, nel suo editoriale per Milan News, ha analizzato senza mezzi termini i limiti emersi durante gli incontri di alto livello. Tuttavia, rimane convinto che il destino del Milan non sia segnato e che il ritorno di Ibrahimovic potrebbe essere la chiave per una rinascita.

Ecco le parole di Ordine: “Col passare dei turni e con l’avanzare dei rivali di alto livello, spuntano fuori alcuni limiti, forse sottovalutati nelle prime sfide di campionato dei milanisti. La difesa, per esempio, ha un deficit di esperienza e mestiere, denunciato apertamente dal giovane Thiaw. In attacco, per esempio, quando ti capita l’occasione (Pulisic per Giroud) buona devi sfruttarla se vuoi iscriverti al club dei grandi d’Europa. […] Io non credo affatto che sia finita qui la stagione del Milan. Anzi è giunto l’ora, dopo i due consecutivi cazzotti in faccia ricevuti da Juve e Psg, di mostrare le qualità temperamentali oltre che tecniche e fisiche, se ne restano alla fine di questa settimana durissima. Sarà difficile recuperare in Champions la qualificazione, ma – numeri alla mano – è ancora possibile”.

Ordine si è poi dirottato sulla sfida di domenica tra Napoli e Milan: “Dopo Napoli, in campionato arriveranno sfide non di primo livello e quindi l’eventuale distacco dalla testa può essere recuperato. Ma è evidente che bisognerà chiedere e ottenere dal gruppo il massimo dell’impegno e dell’attenzione. So benissimo che gran parte dei lettori e dei tifosi rossoneri continuano a pensare che sia Pioli il responsabile numero uno di questo momento no. Io non la penso proprio così perché non ha tenuto fuori dalla sfida di Parigi gente che avrebbe fatto la differenza, tra infortunati e fuori lista. Piuttosto mi sembra che anche questo momento no indichi la necessità di schierare al fianco del tecnico una figura carismatica capace di offrire consigli utili per rialzarsi subito. Mi riferisco a Ibrahimovic, naturalmente”.