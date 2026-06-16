16 Giugno 2026

Omicidio di Fabio a 20 anni a Ponticelli: due arresti e dettagli delle indagini.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
fabio-ascione.jpg

Arresti per l’omicidio di Fabio Ascione a Ponticelli

Questa mattina, due persone sono state arrestate per l’omicidio di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni tragicamente ucciso lo scorso aprile nei pressi di un bar a Ponticelli, Napoli. L’omicidio ha scosso la comunità locale e ha suscitato l’attenzione delle autorità, che si sono attivate per fare chiarezza sull’accaduto.

La dinamica della notte fatale

Fabio, quel fatidico giorno, era di ritorno a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro in un bingo. Si era fermato a un bar non lontano dalla sua abitazione per comprare un cornetto e un pacchetto di sigarette. Mentre si trovava per strada, è stato colpito da un proiettile, apparentemente per errore, durante un conflitto a fuoco. L’episodio ha lasciato la comunità in lutto e ha acceso i riflettori sulle questioni legate alla sicurezza nel quartiere.

Oggi, 16 giugno, i carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia. I due indagati, italiani di 30 e 24 anni, sono accusati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco, con l’aggravante del metodo mafioso per quanto riguarda il più giovane, appartenente al clan “De Micco.”

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato alla raccolta di prove significative contro i due indagati. Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti, è emerso un quadro indiziario che evidenzia la detenzione illegale di una pistola, successivamente ceduta a un’altra persona che è stata arrestata nei giorni successivi all’omicidio.

Le conseguenze del conflitto a fuoco

Durante quella tragica notte, si è verificato un conflitto a fuoco visibile a molte persone presenti. Questo ulteriore elemento ha spinto il Tribunale di Napoli a considerare gli indagati come gravemente indiziati del reato di porto e detenzione illegale di arma da fuoco. La custodia cautelare emessa nei loro confronti rappresenta una misura volta a garantire la sicurezza della comunità e a prevenire ulteriori atti criminali.

Il provvedimento cautelare è stato disposto in sede di indagini preliminari, il che significa che i destinatari sono ancora sottoposti a indagine e, in assenza di una sentenza definitiva, sono considerati presunti innocenti. Questo nonostante la serietà delle accuse, che invitano a riflettere sull’inquietante problema della criminalità organizzata nella zona e sui pericoli che essa comporta per i cittadini innocenti.

L’omicidio di Fabio Ascione è un tragico promemoria della fragilità della vita e del pericolo insito in una società segnata dalla violenza. Mentre le indagini proseguono, l’intera comunità di Ponticelli guarda con speranza a una soluzione che porti giustizia per il giovane ucciso e per le famiglie e i cittadini colpiti dalla paura. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per garantire la sicurezza e ripristinare un senso di tranquillità nella zona.

Le autorità locali, insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia, stanno investendo risorse significative per combattere la criminalità organizzata e le conseguenze devastanti che essa può avere sulla vita quotidiana delle persone. Esprimendo solidarietà alla famiglia di Fabio Ascione, è fondamentale mantenere viva l’attenzione su questa e su altre situazioni simili, per calamitare l’attenzione su una realtà che richiede interventi urgenti e un forte impegno sociale.

Fonti ufficiali, come comunicati stampa della Procura della Repubblica e rapporti delle forze dell’ordine, hanno confermato il progresso nelle indagini e l’importanza del coinvolgimento della comunità nella lotta contro la criminalità. La speranza è che eventi come quello dell’omicidio di Fabio Ascione possano servire da catalizzatori per azioni positive e consapevoli nella società.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

news430446.jpg

Napoli: Festa della Musica il 21 giugno, eventi in ogni piazza della città!

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
Concerto-di-Geolier-allIppodromo-di-Agnano.jpeg

Geolier al Maradona: concerto di Napoli in diretta mondiale, scopri come seguirlo.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
news430449.jpg

Bologna interessato a Lucca, ma attende la decisione finale di Allegri.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
ombrelloni-spiaggia-mare.jpg

Caldo afoso in arrivo: l’ondata africana durerà a lungo e sarà devastante.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
news430454.jpg

Esplora la Campania: quattro itinerari accessibili tra spiagge e montagne incantevoli.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
tartarughe-marine.jpg

Liberate 5 tartarughe marine nel Golfo di Napoli dopo cure: tornano finalmente a casa.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
news430472.jpg

Savoia: finalmente le partite interne si terranno al “De Cristofaro” con grande entusiasmo.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
corto-simone-de-martinis.jpg

Simone De Martinis: il giovane poliziotto eroe che ha salvato 16 vite a soli 34 anni.

Anna Gaia Cavallo 15 Giugno 2026
news430460.jpg

Ospedale del Mare: paura al Pronto Soccorso, un paziente decide di partire.

Anna Gaia Cavallo 15 Giugno 2026
alberto-sciulli-morto.jpg

Tragedia in Campania: giovane di 32 anni muore improvvisamente sul lungomare davanti alla fidanzata.

Anna Gaia Cavallo 15 Giugno 2026
jovanotti.jpg

Jovanotti a Napoli: ecco la festa estiva imperdibile con ospiti e biglietti disponibili!

Anna Gaia Cavallo 15 Giugno 2026
news430333.jpg

De Bruyne: “Fisicamente sto bene, in Serie A ho appreso l’importanza della difesa.”

Anna Gaia Cavallo 15 Giugno 2026

Ultimissime

fabio-ascione.jpg

Omicidio di Fabio a 20 anni a Ponticelli: due arresti e dettagli delle indagini.

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
news430446.jpg

Napoli: Festa della Musica il 21 giugno, eventi in ogni piazza della città!

Anna Gaia Cavallo 16 Giugno 2026
GettyImages-487165860-scaled.jpg

Kamil Majchrzak svela retroscena su Djokovic e provoca la rabbia dei fan.

redazione 16 Giugno 2026
Fabio-Miretti-celebrate.jpg

Juventus mira a incassare 50 milioni vendendo cinque giocatori in anticipo.

redazione 16 Giugno 2026

Sfida del Cliente: Massimizza la tua visibilità su Google Discover ora!

redazione 16 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }