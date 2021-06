Olanda-Austria passerà alla storia anche per la lettura dei nomi da parte del telecronista Rai. Sui social sta spopolando un video in cui viene letta la formazione dell’Austria all’inizio del match valido per la seconda giornata del Girone C degli Europei di calcio. Basta ascoltare e leggere i nomi dei calciatori austriaci per intuire che non sembrano proprio quelli giusti.

Dopo gli scivoloni di Paola Ferrari con i vari Homeless, Popgal, Mappè e Varenenne, questa sera sempre la Rai è tornata alla carica sbagliando i nomi dei giocatori dell’Austria che giocavano con l’Olanda. A questo punto si comincia a pensare che quasi lo facciano di proposito, magari per entrare in top trend su twitter.