Offese ai napoletani, Radius: “Sono stato frainteso. Vi spiego”

Le parole di Alberto Radius ad una intervista a Rolling Stones hanno fatto il giro del web. Il chitarrista e fondatore dei Formula 3 è stato investito da tantissime polemiche, dopo le offese ai napoletani. In particolare a fare scalpore è stato questo passaggio dell’intervista, in cui Radius dice: “La mia famiglia era originaria di Milano. Mio padre dopo aver lavorato all’Alfa Romeo è stato chiamato in aviazione e ha continuato con la carriera militare fino a diventare un generale stellato. Mio padre era un truffatore proprio come me. Nel senso che siamo arrampicatori della vita. Ci sappiamo arrangiare. Non alla napoletana, alla milanese. Quelli rubano, noi abbiamo soltanto voglia di fare. Io ce l’ho ancora“.

Radius: “Chiedo scusa, ho più amici napoletani che milanesi”

In un comunicato stampa ufficiale, Alberto Radius ha voluto fare un chiarimento sulla questione che ha suscitato la riposta di tante persone, tra cui anche il famoso scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, oltre che di un altro scrittore come Giovanni Forgione. Ecco quanto fatto sapere da Radius.