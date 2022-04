Nuovo Fair Play Finanziario: il Napoli rischia molto, la situazione

Il nuovo Fair Play Finanziario della Uefa trova un Napoli non ancora pronto a rispettare gli standard. Un problema generale di una Serie A piagata dai debiti, milioni di passivo che farebbero fallire qualsiasi azienda, tranne quella del calcio. Non si sa come i club calcistici riescono sembra a trovare il modo di far quadrare il bilancio, tra plusvalenze, bond e altri strumenti finanziari che alla lunga potrebbero anche far scoppiare tutto. Il nuovo FPF della Uefa dove i ricavi dei club hanno un peso specifico importante, potrebbero trovare impreparate tante società. Anche per questo De Laurentiis ha adottato una politica di tagli agli stipendi, in cui si innesta anche l’addio di Insigne ad esempio.

Nuovo Fair Play Finanziario: la situazione del Napoli

Una panoramica sulla situazione finanziari della SSCN riferita all’FPF, viene fatta da Corriere dello Sport: “Altri club non adottano politiche lineari di frazionamento del cartellino (quote costanti ogni anno) ma il Napoli, ad esempio, ha adottato in passato la politica di ammortamenti decrescenti. Posto che il costo complessivo della rosa – la novità più dirompente annunciata da Ceferin – non dovrà superare il 70% dei ricavi (90% dal 2023-24 poi 80% l’anno successivo prima di arrivare a regime) bisogna capire cosa si intenderà per ricavi. Se si prendesse in considerazione l’anno appena trascorso, di cui sono disponibili i bilanci, lo scenario per i maggiori club italiani non sarebbe dei più rosei. Che dire però di Inter e Juve oggi rispettivamente al 105 e 107 per cento? Del Napoli, che viaggia sul 114%, e della Roma che sfonda ogni limite arrivando al 131%?“.