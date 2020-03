Nuovo contratto per Gattuso: svelata la durata, De Laurentiis in pressing

Nuovo contratto per Gennaro Gattuso, il tecnico del Napoli è pronto a restare sulla panchina partenopea. A sbloccare l’affare l’incontro con De Laurentiis.

Nel calcio contano, forse anche troppo spesso, i risultati. Lo sa bene Gennaro Gattuso che è riuscito a cambiare il volto di un Napoli spento e sfiduciato, riuscendo a dare un’anima ed una identità alla squadra partenopea. Un lavoro che deve essere sicuramente migliorato, ma che il tecnico potrà avere l’occasione di farlo anche nella prossima stagione.

Per Gattuso è pronto un nuovo contratto con durata biennale. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport sono questi i termini su cui sta ragionando la dirigenza del Napoli. L’incontro al centro sportivo con Aurelio De Laurentiis è sicuramente servito a chiarire le idee, ora bisognerà ratificare l’intesa mettendo tutto nero su bianco. La volontà di De Laurentiis e di Gattuso è quella di proseguire l’avventura insieme, ora bisogna trovare l’accordo anche economico. Al momento Gattuso ha un contratto che scade a fine stagione con opzione per il rinnovo.

Futuro e mercato

Il mercato è stato uno dei temi di cui si è discusso nel summit che c’è stato al centro sportivo. Belotti e Boga in attacco, il possibile addio di Lozano e Callejon tra i temi trattati. Insomma il Napoli guarda avanti. Segnali che fanno pensare come il contratto per Gattuso sia praticamente pronto. Per ora non c’è ancora nulla di ufficiale ma l’allenatore ha voglia di continuare la sua avventura sulla panchina partenopea. L’obiettivo in questa stagione è quello di centrare la zona Europa League, magari mettendo anche un trofeo in bacheca. La vittoria della Coppa Italia darebbe ancora più lustro al lavoro di Gattuso. Al mento gli azzurri sono in semifinale, con la partita di ritorno con l’Inter ancora da giocare e rinviata a causa dell’emergenza coronavirus che si sta abbattendo sull’Italia.