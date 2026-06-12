Nottingham Forest restituisce Lucca al Napoli dopo sei mesi di prestito.

Lorenzo Lucca Torna al Napoli Dopo il Prestito al Nottingham Forest

LEEDS, INGHILTERRA – 06 FEBBRAIO 2026: Lorenzo Lucca in azione durante la partita di Premier League tra Leeds United e Nottingham Forest presso Elland Road. (Foto di George Wood/Getty Images)

Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente il ritorno di Lorenzo Lucca al Napoli, dopo un prestito di sei mesi al City Ground. Questo ritorno è stato confermato in una dichiarazione rilasciata dal club il mercoledì seguente.

Lucca, che ha rappresentato l’Italia a livello internazionale, si è unito al Nottingham Forest con un prestito che includeva un’opzione di acquisto a gennaio, ma la sua avventura in Premier League è stata piuttosto deludente. Nonostante le alte aspettative, l’attaccante ha collezionato solo quattro presenze nel campionato inglese, segnando una sola rete.

Il Percorso di Lucca al Nottingham Forest

Durante il suo periodo al Nottingham, Lucca ha avuto l’opportunità di scendere in campo anche in cinque partite di Europa League, ma non è riuscito a trovare la via del goal in nessuna di esse. La stagione 2025-26 è stata una vera e propria sfida per il 25enne, che ha faticato sia al Nottingham Forest che al Napoli.

Oltre alla scarsa produzione offensiva, Lucca ha dovuto fronteggiare delle difficoltà a integrarsi nel sistema di gioco. La sua esperienza al Nottingham è stata segnata da un percorso altalenante, con prestazioni che non hanno soddisfatto né il club inglese né il tecnico. Il Forest ha pubblicato la lista dei giocatori confermati per la stagione 2026-27, e Lucca non è stato incluso, segnalando l’intenzione del club di non attivare l’opzione di acquisto.

In un comunicato, Nottingham Forest ha dichiarato: “Lorenzo Lucca tornerà all’SSC Napoli al termine del suo prestito al City Ground.” Questa affermazione ha chiarito le intenzioni del club inglese riguardo al futuro dell’attaccante.

Il Ritorno al Napoli e il Valutamento Futura da Parte di Allegri

Lucca era stato prelevato dal Napoli nell’estate del 2025 per una cifra di 26 milioni di euro. Tuttavia, la sua avventura con la maglia partenopea non è stata altrettanto memorabile. Sotto la guida di Antonio Conte, Lucca ha trovato difficoltà a esprimere il suo potenziale, lasciando il Stadio Maradona dopo soli sei mesi di permanenza.

La stagione 2025-26 ha visto Lucca chiudere con un totale di tre reti in 32 partite tra Napoli e Nottingham. Complici gli infortuni e un periodo di adattamento difficile, Lucca non è riuscito a confermare le aspettative che lo accompagnavano al momento del trasferimento. La sua situazione sarà ora valutata da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, che si aspetta di ricevere in eredità un giocatore capace di riprendersi e adattarsi al suo stile di gioco.

Il futuro di Lucca sembra essere incerto; dovrà dimostrare di poter rimanere al Napoli e riconquistare un posto tra i titolari. Le prossime settimane saranno cruciali per la sua carriera, poiché Allegri e lo staff tecnico analizzeranno le sue prestazioni e lo integreranno nel progetto tecnico della squadra.

In sintesi, il ritorno di Lorenzo Lucca al Napoli segna un’altra fase della sua carriera, che sarà da osservare attentamente. I tifosi e gli esperti si chiedono se potrà finalmente esplodere dopo un periodo difficile, o se dovrà affrontare ulteriori sfide nel suo percorso calcistico. Con la nuova leadership tecnica e le giuste motivazioni, molti sperano in una rinascita per il talento italiano.

Fonti ufficiali: Nottingham Forest FC, SSC Napoli

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