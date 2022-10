Dalla Norvegia a Napoli per Ostigard: che regalo il goal in Champions

Due tifosi di Ostigard sono partiti dalla Norvegia per arrivare a Napoli ed hanno ricevuto come regalo il goal in Champions League del loro connazionale

Un viaggio dalla Norvegia al “Maradona” per assistere dal vivo alla partita del proprio connazionale Leo Ostigard: questa la ragione per cui due tifosi scandinavi (di cui non riveliamo il nome per privacy) hanno organizzato la loro toccata e fuga a Napoli. Supporters dell’ex difensore del Genoa, padre e figlio si sono sobbarcati 2.700 chilometri da Oslo a Napoli pur di godersi dal vivo l’esordio in Champions League di Ostigard che li ha ripagati nel modo migliore: una prestazione fenomenale culminata nel goal all’81’ con un imperioso stacco di testa, sugli sviluppi dell’angolo battuto da Giacomo Raspadori. Posizionati in Curva A inferiore, sono sobbalzati appena Leo si è alzato in area ed ha firmato il goal del 3-0 contro i Rangers Glasgow.

Due tifosi orgogliosi di Ostigard

Per Ostigard si tratta di un debutto da sogno che, tra l’altro, è il centesimo goal del Napoli in Champions League. Per i due tifosi, vestiti con una maglia che raffigura la bandiera norvegese, è un orgoglio incredibile perché pochi sono gli interpreti nel Paese scandinavo che si sono resi protagonisti di grandi successo nel mondo del calcio. Tra questi si ricordano Pedersen, Solskjaer, Carew e Riise. Ed ora, con Ostigard che è passato in una big d’Europa come il Napoli, il desiderio di godersi le sue giocate è enorme per il popolo norvegese. Così come i due tifosi che da Oslo sono volati a Napoli solo per un motivo: ammirare Ostigard in Champions League con il Napoli.