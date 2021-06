Niente Atalanta per Ospina, i bergamaschi fanno un super colpo

David Ospina non andrà all’Atalanta. Il portiere di proprietà del Napoli ha un altro anno di contratto con il club azzurro ma la società, in accordo con l’allenatore Spalletti, hanno deciso di puntare tutto su Meret durante la prossima stagione. A questo punto il club partenopeo sta pensando di fare cassa con la cessione di Ospina che era finito nel mirino dell’Atalanta che stava cercando un portiere di livello per affrontare la Champions League. Secondo quanto riferisce calciomercato.com Ospina non andrà a Bergamo, anche perché l’Atalanta sta chiudendo il colpo Musso dall’Udinese.

Il portiere 27enne di proprietà dell’Udinese sarà pagato 20 milioni di euro, per lui un contratto di 4 anni. Si stanno limando gli ultimi dettagli ma l’affare sembra pronto per essere chiuso. Secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato, Musso piaceva anche a Inter, Napoli e Roma.