Niccolò Ceccarini: “Napoli forte su due calciatori del Verona: Ecco di chi si tratta”

Niccolò Ceccarini, giornalista di Mediaset Premium ed esperto di calciomercato ha svelato alcuni retroscena di mercato del Napoli in vista della prossima campagna trasferimenti estiva. Ceccarini ai microfoni di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo ha svelato: “Il Napoli attualmente è molto forte su due calciatori dell’Hellas Verona, sono elementi molto importanti della squadra scaligera allenata da Tudor. Cristiano Giuntoli li ha individuati per rinforzare la rosa a disposizione di mister Spalletti per la prossima stagione”.

Ceccarini ha poi rivelato i nomi dei giocatori in questione: “Come dicevo, il Napoli è molto forte su Barak e Casale di proprietà dei gialloblù, sono i prossimi due obiettivi della società azzurra per la prossima stagione agonistica”. Sui due colpi già piazzati da Cristiano Giuntoli, Ceccarini, ha aggiunto: “Per Kvaratskhelia e Olivera è quasi fatta. Belotti? Attualmente non ho riscontri su questa pista. Mertens? La situazione è attualmente molto dubbiosa”. Ha concluso l’esperto di calciomercato.