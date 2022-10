Nela: “Napoli, giusto sognare il Triplete”

Sebino Nela parla del sogno Triplete per il Napoli, ovvero la vittoria di Serie A, Uefa Champions League e Coppa Italia.

Un sogno che viene caldeggiato anche da Gennaro Montuori e rilanciato da Eraldo Pecci, ma che trova la sponda anche in Sebino Nela. L’ex giocatore ai microfoni di Televomero dice: “Perché qualcuno dovrebbe interrompere questo sogno da parte dei tifosi del Napoli? Credo che sia giusto continuare a sognare, visto quello che sta esprimendo la squadra sul campo“.

Ovviamente una cosa è sognare di vincere tutto, una cosa è realizzarlo. Siamo solo ad inizio stagione, il Napoli sta giocando benissimo con ottimi risultati, ma è chiaro che bisogna tenere i piedi ben piantati a terra. Non va dimenticato che lo scivolone può essere sempre dietro l’angolo, come il pareggio in casa con il Lecce. Insomma sognare va bene, ma senza montarsi la testa. Un discorso che viene scandito anche da Nela che dice: “Il Napoli dovrà essere bravo a mantenere la giusta continuità anche nel prosieguo della stagione. Ora il morale è a mille, il gioco è fluido, ma le avversarie cercheranno di prendere delle contromisure. Inoltre bisognerà capire la professionalità di questi ragazzi. Chi sa in panchina, fidatevi di me, non è mai felice. Bisogna capire se questo stato di cose si protrarrà in futuro. Ora chi sta in panchina non fiata perché le cose vanno benissimo, il Napoli vince sempre“.