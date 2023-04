Ndombele: “Felice di aver scelto Napoli. Non so qual è il mio futuro”

Ndombele dichiara che è felice di aver scelto Napoli, poiché è chiuso agli Spurs, ma non sa qual è il suo futuro

Tanguy Ndombele è contento di aver scelto in estate il Napoli. Nell’intervista rilasciata a So Foot, mensile francese, il calciatore della Nazionale transalpina affronta diversi argomenti: “Non so quale sarà il mio futuro, tanti tifosi mi chiedono di tornare al Tottenham ma lo decideranno i club e il Napoli ha una opzione per l’acquisto. Non mi pesa essere in prestito qui, ma a volte vedo che i calciatori sono trattati più come merce che come persone. Addio dagli Spurs? Non c’era altra soluzione con il Tottenham e sono felice di aver scelto Napoli”.

Ndombele risponde all’etichetta di ‘svogliato’ dicendo che lavora costantemente per migliorare

“Con Conte non c’era scelta, avrei voluto dimostrare il mio valore in campo ma ero ai margini del gruppo, mi è stato comunicato sin dal primo giorno di ritiro con la squadra”.

“Io svogliato? È una etichetta che ho sempre avuto, dalla scuola al campo. Ma non è così, anzi lavoro costantemente per migliorare”, ha riferito il centrocampista del Napoli. Va detto che il costo del riscatto del cartellino del giocatore, da consegnare al Tottenham, è di circa 30 milioni di euro.