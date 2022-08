Corriere della Sera – Navas e Ronaldo al Napoli: é il giorno giusto per chiudere

Keylor Navas e Cristiano Ronaldo al Napoli secondo Corriere della Sera si può chiudere la doppia operazione. A tirare i fili c’è sempre Jorge Mendes che ha ingestione sia il portiere del Psg che l’attaccante del Manchester United. Spettatore interessato è il Napoli che con Aurelio De Laurentiis ha dettato le condizioni dei due affari. Ronaldo arriva al Napoli solo a titolo gratuito e con ingaggio pagato al minimo, ancora meglio se la società azzurra non debba pagare nulla. Contestualmente Mendes deve portare un’offerta per Victor Osimhen, con De Laurentiis che vuole almeno 130 milioni di euro.

Calciomercato: Ronaldo e Navas al Napoli

Una missione non semplice ma che il super manager sta portando avanti oramai da settimane. Secondo Corriere della Sera ora si è arrivati alla conclusione, anche perché il calciomercato in Italia chiude il giorno 1 settembre 2022. Oggi viene annunciato un vertice tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli per discutere proprio di mercato. Le vacanze in barca del presidente azzurro sono terminate ed oggi si farà questo summit per decidere anche del futuro di Navas e Ronaldo al Napoli.

Ecco quanto scrive Corriere della Sera: “Sul tavolo c’è l’uscita di Fabian Ruiz e l’ingresso di Navas, ma è evidente che la scena è occupata dall’attaccante portoghese, cinque volte pallone d’oro. Ronaldo, che intanto ha incassato il rifiuto dal Chelsea, è in attesa della fumata bianca, ed ha già garantito il suo sì al Napoli. La Champions in salsa partenopea è una tentazione forte per ritrovare la sua vetrina ma anche per non rinunciare agli introiti milionari relativi alle sponsorizzazioni“.

Secondo Corriere della Sera questo può diventare il giorno di Navas e Ronaldo in maglia azzurra. Le sensazioni sono estremamente positive, dato che si sono create le condizioni giuste per chiudere gli affari.