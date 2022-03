Napoli-Udinese, le pagelle di Chiariello: “Osimhen 8, solo 5 al peggiore”

Il Napoli vince in rimonta con l’Udinese, a fine partita Umberto Chiariello vota il migliore ed il peggiore della partita. Secondo il giornalista “Il migliore di Napoli-Udinese è stato senza dubbio Osimhen, voto 8 in pagella. Il nigeriano segna il quinto gol di testa della sua stagione. È sulla buona strada per diventare per diventare uno dei migliori bomber in Europa“.

Ma nel Napoli c’è chi non merita nemmeno la sufficienza ed è “Fabian Ruiz, voto 5 per lo spagnolo. Nel primo tempo rumina calcio, viene sostituito nella ripresa ed il Napoli vince la partita. Purtroppo è da un po’ di tempo che Fabian sembra sotto tono“.

Resta una vittoria importantissima quella del Napoli con l’Udinese, gli azzurri restano in scia del Milan che ha battuto il Cagliari. I rossoneri sono sempre primi in classifica con 66 punti. Segue il Napoli con 63 poi l’Inter che però ha una partita in meno. I nerazzurri devono ancora conoscere la data del recupero di Bologna-Inter.