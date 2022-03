NAPOLI – UDINESE È ANCHE LA TECNICA CHE SFIDA LA FISICITA’

Una partita importante quella che attende gli Azzurri, la prossima sfida sarà Napoli – Udinese, siamo pronti a scoprire tutto quello che c’è da sapere su questo crocevia fondamentale della prossima giornata di campionato?

Non è di certo un segreto il fatto che il Napoli fa della tecnica e del predominio territoriale il suo marchio di fabbrica: quando si hanno in rosa giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Politano, Fabian Ruiz non può di certo essere altrimenti.

I friulani, dal canto loro, hanno nella forza fisica la loro qualità principale, il che li rende degli avversari temibili e di tutto rispetto per la squadra di Spalletti.

IL PERCORSO DI NAPOLI E UDINESE

Gli Azzurri arrivano all’incontro con i bianconeri in un’ottima condizione di forma, dato che questo inizio d’anno li ha visti protagonisti assoluti della Serie A: vittorie su vittorie, punti preziosi e bel gioco hanno contraddistinto le prestazioni degli atleti della squadra partenopea.

L’Udinese si ritrova coinvolta nel gruppo che si gioca la salvezza, anche se bisogna dire che partono da una posizione di vantaggio rispetto ai loro rivali in questa lotta. Ciò gli consente di giocare con meno pressioni e più voglia di stupire, soprattutto quando devono affrontare le grandi del nostro calcio.

QUALI SONO LE QUOTE PER NAPOLI – UDINESE?

Verona Pareggio Napoli 1.50 4.33 6.50

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Ovviamente, i favori del pronostico propendono tutti dalla parte della squadra campana: con la *vittoria data a 1,50, Spalletti e i suoi dovrebbero far valere il fattore campo (e classifica) imponendosi e portando a casa i 3 punti.

Occhio però, perché questa Serie A ci ha già insegnato più e più volte che il risultato non è mai scontato: il pareggio viene quotato a 4,33, mentre la possibilità di veder espugnato il Maradona a 6,50.

FOCUS SULL’AVVERSARIO: CHE SQUADRA È L’UDINESE?

I ragazzi di mister Cioffi sono senza dubbio dotati di grande atletismo e fisicità: con un impianto di gioco che fa del 3-5-2 la sua arma in più, i friulani riescono spesso a imbrigliare il gioco degli avversari, ripartendo con furore agonistica e anche qualità.

Pericolose sono senza dubbio le armi offensive Beto e Deulofeu, i quali hanno dimostrato di amalgamarsi bene e di formare una coppia d’attacco letale in contropiede.

In mediana poi, con le geometrie di Arslan e l’agonismo dei suoi compagni di reparto, si creare un muro in grado di proteggere al meglio i 3 di difesa.

AGGIORNAMENTO QUOTE SCUDETTO NAPOLI

Adesso andiamo a dare un’occhiata a dei mercati di scommesse più a lungo termine; per quel che riguarda la vittoria finale del titolo da parte del Napoli, le quote si mantengono piuttosto stabili rispetto alle settimane passate, con il Napoli che viene dato come seconda forza del nostro campionato: una sua vittoria del tricolore è quotata a 4,50 (la settimana scorsa era 5.50), seconda solamente all’Inter e al Milan che detengono, rispettivamente, una quota pari a 2,10 e a 3,00.

Difficile ma non impossibile, e finché ci sarà anche solo una speranza di portare a casa il tanto agognato scudetto, i ragazzi di Spalletti ci proveranno fino all’ultimo minuto dell’ultima partita.