CDS: Il Napoli, punta su Tosin Adarabioyo per rinforzare la difesa

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Kim Min-jae: nel mirino c’è Tosin Adarabioyo del Fulham, 25enne inglese di origini nigeriane.

Calciomercato Napoli. Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco, il club azzurro sta sondando il mercato per trovare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi seguiti con interesse c’è quello di Tosin Adarabioyo, 25enne difensore inglese di origini nigeriane che milita nel Fulham.

Adarabioyo ha il profilo ideale richiesto da mister Garcia: un centrale rapido e abile in marcatura, che non disdegna di avanzare palla al piede. In Premier League si è messo in luce come uno dei migliori difensori della passata stagione, attirando gli occhi delle big.

Il Napoli lo segue da vicino e sta valutando se presentare un’offerta ufficiale al Fulham. La richiesta del club londinese si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Un investimento importante che gli azzurri sarebbero disposti a fare pur di regalare a Garcia il rinforzo giusto.

Oltre ad Adarabioyo, il Napoli monitora profili come Max Kilman del Wolverhampton e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Ma il 25enne del Fulham sembra in pole position, per caratteristiche tecniche e margini di crescita. De Laurentiis è pronto a chiudere il colpo, regalando ai tifosi un difensore di grande prospettiva.