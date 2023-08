Napoli, lunga telefonata tra Garcia e Natan: Juan Jesus interprete

Prima dell’arrivo di Natan al Napoli, l’allenatore Garcia lo ha chiamato per parlargli del progetto: Juan Jesus ha fatto da interprete.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Rudi Garcia ha accolto virtualmente Natan al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ieri pomeriggio l’allenatore azzurro ha avuto una lunga telefonata con il difensore brasiliano classe 2001 che sta per firmare con il club partenopeo.

La chiacchierata è stata facilitata dalla presenza di Juan Jesus, che ha fatto da interprete per i due connazionali permettendo lo scambio di vedute tra tecnico e giocatore. Garcia ha illustrato a Natan le sue idee tattiche e il progetto tecnico in cui si inserirà il centrale in arrivo dal Bragantino.

Dopo l’addio di Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco, il Napoli ha individuato in Natan il sostituto ideale. Classe 2001, è uno dei migliori prospetti del calcio brasiliano e andrà a rinforzare la difesa azzurra con le sue qualità tecniche e fisiche.

Prima di raggiungere i nuovi compagni per il ritiro di Castel di Sangro, Natan è atteso a Roma per sostenere le visite mediche di rito. Se non ci saranno intoppi, all’inizio della prossima settimana potrà unirsi al Napoli e mettersi a disposizione di Garcia, che lo aspetta dopo avergli già parlato direttamente al telefono.