Napoli su Llorente, Ceballos e Theo, un triplo colpo dal Real Madrid. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Napoli starebbe provando di prendere addirittura tre giocatori da Madrid. La situazione

Secondo il quotidiano spagnolo i partenopei, oltre a James Rodriguez, sarebbero pronti a trattare tre ‘scarti’ di Zidane, ovvero Llorente, Ceballos e Theo. Dunque, si prevede un Napoli con sfumature sempre più blancos nella prossima stagione stando alle ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna. Oltre ad aver messo nel mirino, grazie alla complicità di mister Ancelotti, il colombiano James Rodriguez, obiettivo di mercato di Paratici, secondo l’edizione odierna di AS il club di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi anche sui galacticos Llorente, Ceballos e Theo, tre elementi che non sembrano rientrare più nel progetto tecnico di Zinedine Zidane.

Gli azzurri tentano un triplo colpo dal Real Madrid

Secondo le voci di calciomercato Napoli riferite dal sito di ‘As’, il Real Madrid starebbe pensando di cedere alcuni suoi giocatori. E il Napoli sarebbe tra i club interessati ad acquistare giocatori di proprietà delle Merengues.

La società azzurra avrebbe effettuato dei sondaggi per tre calciatori dei Blancos. Si tratta di Marcos Llorente, Ceballos e Theo Hernandez. Ora la palla sarebbe quindi passata al tecnico Zinedine Zidane, il quale avrà l’ultima parola sulla loro cessione.

Nel caso arrivasse il sì del francese, potrebbe ripetersi quanto accaduto nel mercato estivo del 2013, con un il triplo acquisto di Gonzalo Higuain, Raul Albiol e José Maria Callejon. Ci sarebbero stati dei contatti tra le due squadre, nei quali il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto informarsi sulle richieste dei Galacticos per i tre, così come sugli stipendi di questi obiettivi di mercato.

Insomma, la pista che coinvolgerebbe Napoli e Real Madrid sarebbe particolarmente calda, senza dimenticare l’interesse mai sopito della squadra iberica e Zidane stesso per Kalidou Koulibaly. Non è escluso un loro assalto proprio per il senegalese nel caso in cui Raphael Varane decidesse di salutare il top club della Liga. Da ricordare anche, però, che fino ad ora il patron azzurro ha sempre alzato un muro altissimo e praticamente invalicabile per K2.

Koulibaly il sogno di Zidane

Possibile una maxi-operazione con Koulibaly. Secondo il giornale spagnolo portare alle pendici del Vesuvio i tre sembra davvero complicato, ma non impossibile. Per Llorente c’è da battere la concorrenza dell’Arsenal di Emery mentre alla porta del terzino, che ha giocato nell’ultima stagione alla Real Sociedad, ci sono diversi club di Bundesliga. Concorrenza serrata che potrebbe essere sbaragliata in un sol colpo se il Napoli decidesse di intavolare una maxi-operazione utilizzando Kalidou Koulibaly come pedina di scambio. Il forte centrale difensivo senegalese è una delle richieste esplicite di Zidane a Perez per rinforzare una difesa che potrebbe perdere Varane in questa sessione di mercato.