Napoli su Kovar, Milinkovic-Savic nel mirino della Saudi Pro League.

Vanja Milinkovic-Savic: Un Anno di Avventure al Napoli

Roma, Italia – Il 4 gennaio 2026, Vanja Milinkovic-Savic, portiere del SSC Napoli, si prepara per il match di Serie A contro la SS Lazio allo Stadio Olimpico, attendendo il calcio d’inizio con la determinazione di un atleta pronto a misurarsi a livelli alti (Foto di Paolo Bruno/Getty Images).

Il Napoli sta valutando la possibilità di cedere Milinkovic-Savic, un passo che potrebbe sorprendere molti, considerando che il club partenopeo lo ha acquisito solo un anno fa per circa 20 milioni di euro. Secondo le recenti dichiarazioni di Nicolò Schira, riportate da IlNapolista, la dirigenza del club, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, ha già individuato in Matej Kovar, portiere del PSV Eindhoven, il sostituto ideale.

Dopo attente valutazioni, il Napoli ha deciso che Alex Meret sarà il portiere titolare della prossima stagione, sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Questa scelta segna un cambio significativo nell’approccio tattico del club e una chiara volontà di pianificare un futuro solido e vincente.

Verso una Nuova Avventura per Milinkovic-Savic

Le voci su una possibile partenza di Milinkovic-Savic si fanno sempre più insistenti, e tra le destinazioni papabili si parla di un trasferimento in Arabia Saudita. Qui, il suo fratello maggiore, Sergej Milinkovic-Savic, gioca per l’Al-Hilal sotto la guida di Simone Inzaghi, creando dunque una connessione familiare che renderebbe questa mossa ancora più plausibile.

Matej Kovar, attualmente in rappresentanza della Repubblica Ceca al World Cup 2026, è un giovane portiere che ha attirato l’attenzione di Giovanni Manna per le sue qualità tecniche. La direzione del Napoli considera Kovar come una figura compatibile con le richieste di Allegri, capace di apportare un notevole valore al progetto a lungo termine della squadra.

Kovar ha già dimostrato il suo valore nella UEFA Champions League, mettendo in mostra abilità che lo rendono adatto al calcio moderno e agli schemi proposti dal nuovo allenatore. Questo sposterebbe il Napoli verso un’evoluzione strategica della sua rosa, mirando a una ristrutturazione che si allinei alle esigenze competitive nazionali e internazionali.

Negoziazioni in Corso per Mario Gila

Oltre al possibile trasferimento di Milinkovic-Savic, il Napoli è anche attivo sul fronte delle difese, con l’interesse per Mario Gila della Lazio. Secondo le ultime notizie, il presidente Claudio Lotito ha abbassato il prezzo richiesto per Gila, ora fissato a 20 milioni di euro, mentre il Napoli è attualmente fermo sull’offerta di 15 milioni.

Lazio sta operando in un’ottica di contenimento dei costi e di bilanciamento dei propri conti, data la necessità di raggiungere un risultato di pareggio nelle operazioni di mercato. Quindi, è molto probabile che ci possa essere un compromesso nei prossimi giorni, che porti Gila a indossare la maglia del Napoli.

Il Napoli sta cercando di rafforzare la propria difesa e, con il cambio di allenatore, la dirigenza sta cercando di rispondere alle esigenze del nuovo tecnico Allegri, puntando su giocatori che possano garantire solidità e competitività nella nuova stagione. Si preannunciano quindi mesi di trattative vibranti e potenzialmente decisivi per la formazione partenopea.

In conclusione, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic e le negoziazioni per Mario Gila rappresentano solo una parte del dinamico mercato estivo del Napoli. Con la presidenza e la dirigenza pronte a operare scelte strategiche, i tifosi possono aspettarsi una stagione entusiasmante e ricca di novità.

Fonti: Nicolò Schira, IlNapolista, Getty Images.

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