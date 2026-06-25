Dimitrov risponde alla wild card di Wimbledon dopo recenti difficoltà nel torneo.

Grigor Dimitrov Riceve un Wildcard per Wimbledon 2023

Grigor Dimitrov ha ricevuto uno dei sette wildcards per il tabellone singolare di Wimbledon di quest’anno. L’ex numero 3 del mondo ha mostrato il suo potenziale al prestigioso torneo, raggiungendo le semifinali nel 2014. Nel 2022, Dimitrov aveva intrapreso un percorso promettente, ma un infortunio durante un match contro l’eventuale campione Jannik Sinner ha compromesso la sua corsa.)

Sotto 2 set a 0 contro Sinner, Dimitrov ha subito una parziale lacerazione al muscolo pettorale destro, costringendolo a ritirarsi dalla competizione. Da quel momento, il tennista bulgaro ha faticato a ritrovare la sua forma, il che ha reso necessaria la sua selezione per il main draw di Wimbledon tramite wildcard.

Dimitrov Riflessioni Sull’Infortunio e la Sua Preparazione

Durante un recente evento Challenger a Dublino, Dimitrov ha condiviso i suoi pensieri in merito all’assegnazione della wildcard. La conversazione è emersa dopo che Dan Evans, ex numero uno britannico, non è riuscito a ottenere uno dei posti per Wimbledon. Arrivato a Dublino con l’obiettivo di interrompere una serie di sette sconfitte consecutive, Dimitrov ha ottenuto due vittorie consecutive, la prima dalla scorsa estate.

“Sono molto grato per aver ricevuto la wildcard”, ha dichiarato Dimitrov a Punto de Break. “Quello che è successo in passato è passato; non voglio guardare indietro. Apprezzo davvero che Wimbledon mi abbia dato questa opportunità; significa molto per me ed è un onore. È un onore essere a Wimbledon e questa volta voglio farlo entrando dal main draw.”

Dimitrov ha anche sottolineato di non avere aspettative su quanto lontano possa arrivare nel torneo, concentrandosi esclusivamente sulla competizione: “Adesso sono qui, focalizzato su ciò che devo fare, e non vedo l’ora di competere. Non ho aspettative per Wimbledon.”

Foto di Marleen Fouchier/BSR Agency/Getty Images

Nonostante le sue buone intenzioni, Dimitrov è stato eliminato da Kyrian Jacquet, attualmente classificato come numero 145 al mondo, nei quarti di finale del torneo di Dublino. Questa sconfitta ha ulteriormente sottolineato le sue sfide recenti e la sua discesa nella classifica ATP.

Frustrazione con la Classifica ATP e Il Futuro di Dimitrov

Attualmente, Grigor Dimitrov si trova al numero 169 nella classifica ATP, il suo ranking più basso dal 2010. Durante una recente intervista, ha espresso la sua frustrazione nei confronti dell’attuale sistema di ranking. “Se ci pensate, non ho veramente avuto una stagione,” ha affermato Dimitrov. “Ho giocato circa 12 partite quest’anno, perdendone 10. Per me, questo non è una stagione.”

Riguardo al sistema di ranking, Dimitrov ha aggiunto: “Non ha senso parlarne; la struttura è così ingiusta che è inutile discuterne. Alcune cose sono semplici: se vinci, hai un buon ranking. Se perdi, cadi nella classifica. Questo sport non ti concede scorciatoie. È un mondo spietato.”

In vista di Wimbledon, Dimitrov ha ricevuto un’altra wildcard per il torneo di Mallorca, dove potrà cercare di riprendere confidenza e forma. Il tennista è atteso a difendere 200 punti conquistati lo scorso anno a Wimbledon; se non riuscirà a ripetere quella performance, rischia di scivolare fuori dalla top 300.

Fonti ufficiali confermano che Dimitrov è determinato a risollevarsi e a tornare competitivo nel circuito. Con il torneo di Wimbledon all’orizzonte, i tifosi attendono con ansia per vedere se il bulgaro riuscirà a riconquistare il suo posto tra i migliori.

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