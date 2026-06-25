Caldo estremo: Napoli e altre 17 città sotto allerta bollino rosso.

Non si arresta l’ondata di caldo che attanaglia l’Italia

di Cristiano Vella

mercoledì 24 giugno 2026 alle 17:22Napoli.

Caldo Record e Afa Implacabile

Le temperature in Italia continuano a salire, e l’afa record sta interessando tutto il territorio nazionale. Il Ministero della Salute ha recentemente diramato un bollettino sull’emergenza climatica, evidenziando un quadro in costante peggioramento. Attualmente, diverse città italiane sono contrassegnate dal bollino rosso, il segnale di allerta massima per le ondate di calore.

Il cuore della crisi climatica rimane nel Centro-Nord, ma il calore torrido sta rapidamente estendendo i suoi effetti anche verso le regioni meridionali. Ci aspettiamo un aumento del numero di capoluoghi in difficoltà, con il rischio di estreme condizioni di calore associato alla disidratazione e altri disturbi legati alla salute.

Situazione Critica in 18 Città Italiane

Oggi, mercoledì 24 giugno, il livello di allerta ha già colpito ben 16 città in Italia, tra cui nomi illustri come Roma, Milano, Firenze, Torino, Bologna e Venezia. Il bollettino prevede un ulteriore aumento: giovedì 25 giugno, Bari entrerà nella lista, portando il numero a 17. Ma il picco si registrerà venerdì 26 giugno, quando Genova si unirà al gruppo, facendosi così massimo 18 città in allerta rossa.

Il bollino rosso rappresenta “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi per la salute anche di individui sani”. Questo non si applica solo a gruppi vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma abbraccia un’ampia gamma di popolazione.

Come si Prepara il Sud Italia

In Puglia, la situazione ha visto un passaggio diretto dall’allerta arancione a quella rossa, mentre altre regioni del Sud mantengono un alto livello di monitoraggio. È previsto che questa ondata di calore possa colpire maggiormente le città meridionali nei prossimi giorni, spingendo i governi locali a adottare misure preventive.

Per venerdì, indicato come il giorno più critico della settimana a livello nazionale, Napoli è attualmente classificata con un bollino giallo (livello 1 di pre-allerta). Questo significa che la città sta vivendo una fase di pre-allerta, condivisa con altre metropoli del Mezzogiorno come Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Qui, l’attenzione rimane alta, specialmente per quanto riguarda la tenuta dei servizi pubblici e le indicazioni di prudenza rivolte ai cittadini durante le ore più calde della giornata.

Il Ministero della Salute raccomanda di seguire alcune semplici linee guida per affrontare al meglio le ondate di calore. È fondamentale rimanere idratati, evitando esposizioni prolungate al sole e preferendo attività fisica nelle ore più fresche della giornata. L’adozione di misure preventive può contribuire a minimizzare i rischi legati alla salute.

Per ulteriori informazioni sulle ondate di calore e i relativi rischi, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.

È chiaro che l’estate 2026 segnerà un periodo critico per molte regioni italiane. È importante prestare attenzione alle avvertenze sanitarie e seguire le raccomandazioni delle autorità per proteggere la propria salute e quella degli altri.

Rimanete aggiornati sulle previsioni meteorologiche per prepararvi al meglio e affrontare le sfide legate a questo clima estremo.

Fonti: Ministero della Salute, Agenzia Meteorologica Nazionale.

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