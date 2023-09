Napoli spunta un dato impietoso di Garcia

Il Napoli di Garcia ha già passato più minuti in svantaggio nelle prime 4 giornate che in tutto il girone d’andata della scorsa stagione.

CALCIO NAPOLI. Inizio di stagione complicato per il Napoli targato Rudi Garcia. Gli azzurri, come evidenziato su Twitter dal giornalista Alex Frosio, hanno già trascorso più minuti in svantaggio nelle prime 4 giornate di questo campionato rispetto a tutto il girone d’andata della scorsa stagione con Spalletti in panchina.

Un dato impietoso che testimonia le difficoltà della squadra partenopea nell’imporre il proprio gioco e nel gestire le varie fasi della partita. Se nella passata annata gli azzurri erano abili a controllare il match, ora subiscono troppo l’iniziativa degli avversari.

Ciò si traduce in una minor solidità difensiva e compattezza generale. Aspetti su cui Garcia è chiamato urgentemente ad intervenire, per evitare che la stagione prenda una piega negativa.

Ritrovare equilibrio e brillantezza sarà fondamentale per non gettare alle ortiche il grande lavoro fatto da Spalletti. I tifosi si augurano che il tecnico francese riesca presto a rigenerare il Napoli.