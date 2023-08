Napoli, spunta la possibilità Pafundi. Samardzic resta un’idea (SportItalia)

Dopo il mancato arrivo di Veiga, il Napoli valuta Pafundi dell’Udinese. Per Samardzic si raffredda la pista: difficile che l’Udinese lo ceda dopo la cessione di Beto.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli è a caccia di rinforzi last-minute dopo la trattativa sfumata per Gabri Veiga. Secondo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, gli azzurri stanno valutando il giovane Simone Pafundi dell’Udinese come alternativa per il centrocampo.

Classe 2006, Pafundi non ha ancora rinnovato con i bianconeri ed è legato al club solo fino al 2025. La mancata firma sul prolungamento fa sì che il Napoli possa tentare l’affondo negli ultimi giorni di mercato. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano.

Discorso diverso per Lazar Samardzic, altro talento dell’Udinese che era stato accostato agli azzurri. I friulani stanno per cedere Beto all’Everton e, secondo Pedullà, è difficile pensare che si priveranno anche del giovane centrocampista serbo.

In sintesi, il Napoli sta sondando il terreno per Pafundi ma la pista Samardzic sembra essersi raffreddata. Dopo l’acquisto sfumato di Veiga, la sensazione è che il club partenopeo proverà a piazzare un ultimo colpo a centrocampo da qui alla fine del mercato. Pafundi è un’idea suggestiva, ma attenzione anche a possibili sorprese nelle ultime ore di trattative.