Pedullà: “Napoli, obiettivo last-minute a centrocampo. Gaetano verso l’addio”

Secondo il giornalista Pedullà, il Napoli proverà a chiudere un altro colpo a centrocampo prima della fine del calciomercato. Possibile partenza di Gaetano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il Napoli potrebbe piazzare un ultimo colpo a centrocampo prima della conclusione del calciomercato. A rivelarlo è il giornalista Alfredo Pedullà, che ai microfoni di SportItalia fa il punto sulle possibili mosse della società partenopea.

Secondo Pedullà, il Napoli sta cercando un’alternativa dopo la trattativa sfumata per il giovane talento Gabri Veiga. Potrebbe arrivare un profilo nuovo, magari una scoperta dello scouting azzurro. Ma attenzione anche a un possibile ritorno di fiamma per Leandro Paredes del PSG.

Sul fronte cessioni, sembra in dirittura d’arrivo la partenza di Gianluca Gaetano, che con ogni probabilità si trasferirà al Frosinone. Ecco perché gli azzurri starebbero cercando un altro innesto a centrocampo negli ultimi giorni di mercato.

Discorso differente per Zielinski, con cui è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto. Non risultano invece nuovi affondi per Samardzic dell’Udinese, visto che i friulani sono alle prese con la probabile cessione di Beto all’Everton.

In sintesi, il Napoli sembra intenzionato a piazzare un ultimo colpo last-minute a centrocampo. Lo Celso è un’idea suggestiva, ma attenzione anche a possibili sorprese. La sensazione è che da qui al 1° settembre possa succedere ancora qualcosa in entrata ed uscita.