Napoli, Spalletti vicinissimo. Legali a lavoro. Ecco quanto guadagnerà

Secondo quanto riferito da radio Kiss Kiss Napoli, dopo l’addio di Gattuso, continua la caccia al nuovo tecnico partenopeo: passi avanti importanti per il tecnico toscano, fermo da due anni. Salutato Gattuso dopo la delusione Champions, il Napoli non perde tempo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il grande candidato per la panchina azzurra si chiama Luciano Spalletti.

Potrebbe essere essere l’ex Roma e Inter il successore di ‘Ringhio’ nel ruolo di tecnico della squadra partenopea. I contatti tra l’allenatore toscano e la società sarebbero continui. Il prossimo 30 giugno scadrà il contratto che lega ancora Spalletti all’Inter e il tecnico sarà quindi libero di trovarsi una squadra. Il Napoli da tempo lo ha contattato. Spalletti ha già dato la disponibilità anche nei mesi scorsi, quando si parlava di lui come possibile subentrante. La trattativa è già in fase avanzata e presto potrebbe arrivare anche la chiusura.

“C’è stata un’accelerata clamorosa in questi minuti, Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo tecnico del Napoli. Le parti sono a lavoro. C’è la stesura dei contratti e si sta studiando sulle cifre e su altri eventuali accordi in tal senso. Luciano Spalletti si sta avvicinando sensibilmente al Napoli, stanno spulciando e analizzando i contratti, ho appena parlato con l’avvocato del mister che mi ha chiesto riservatezza”.