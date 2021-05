Napoli – Spalletti, la trattativa può andare in porto. Secondo quanto riporta Gianluca di Marzio i contatti tra Spalletti e il Napoli vanno avanti da tempo e nelle ultime ore si sono intensificati: l’allenatore ha dato piena disponibilità ed è sempre più vicino. Spalletti ritornerebbe così in pista dopo essere rimasto lontano dalle panchine nelle ultime due stagioni. L’ultima esperienza dell’allenatore in Serie A, all’Inter, risale infatti al campionato 2018/19, terminato con la qualificazione in Champions League ottenuta all’ultima giornata, così come già accaduto nell’annata precedente. Poi l’esonero per far posto ad Antonio Conte.

Qualora dovesse trovare l’accordo con il Napoli, quello azzurro sarebbe l’ottavo club allenato in Italia da Spalletti, che oltre ai nerazzurri ha già guidato anche Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona e Roma. All’estero, inoltre, l’esperienza in Russia allo Zenit San Pietroburgo.

“Il primo profilo della lista è quello di Luciano Spalletti. I contatti tra la società e l’allenatore sono continui e lui è il grande favorito per la panchina degli azzurri. Spalletti d’altronde il prossimo 30 giugno vedrà scadere il suo contratto con l’Inter e sarà libero di accasarsi dove vorrà”.

Di Marzio ha poi aggiunto: “Spalletti ha già fatto capire di essere disponibile e interessato a ricevere l’incarico e non è una novità. Già a febbraio aveva fatto sapere di essere pronto a subentrare anche in corsa. I contatti tra Napoli e Spalletti, infatti, vanno avanti da tempo e ora la trattativa potrebbe davvero andare in porto. L’allenatore è il grande favorito ed è sempre più vicino alla panchina degli azzurri“.